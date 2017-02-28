Запорізька міськрада закликала центральні органи влади вжити заходів щодо блокади

Депутати Запорізької міської ради ухвалили звернення до президента, уряду та парламенту України з вимогою «якнайшвидшого цивілізованого врегулювання кризової ситуації, яка склалася у зв’язку з блокуванням залізничного сполучення з тимчасово окупованими територіями, та відновлення енергетичної безпеки України». За нього проголосувало 35 із присутніх на сесії депутатів.

«Енергетична блокада в зимовий період негативно впливає на економіку України та може призвести до дестабілізації валютного ринку. Минулого року офіційно зареєстровані підприємства Донецької та Луганської областей сплатили до державного бюджету України понад 32 мільярди гривень податків. Ініціатори блокади свідомо не зважають на це, як і на той факт, що вони своїми діями позбавляють державу її законних ресурсів та підштовхують Україну до купівлі вугілля та газу у Росії, діючи тим самим в інтересах країни-агресора. Виходячи з цього, ми звертаємося до Кабінету міністрів із закликом: якнайшвидше розробити план енергетичної незалежності України; вжити заходів для боротьби з контрабандою, що виникла внаслідок блокування залізничного сполучення з тимчасово окупованими територіями. Верховна Рада має якомога швидше на законодавчому рівні прописати шляхи, умови та всю процедуру поставок вугілля з Донецької та Луганської областей», – мовиться у зверненні міськради до центральних органів влади.

Також депутати вимагають, щоб президент України взяв вирішення питань, пов’язаних із блокадою, під власний контроль.

На сесії також розглядався проект рішення на підтримку торговельної блокади на Донбасі. Втім, його депутати Запорізької міської ради не підтримали: за нього проголосували 15 із 58 зареєстрованих на сесії обранців.

У січні активісти, серед яких депутати Верховної Ради та люди, що називають себе ветеранами АТО, розпочали блокаду деяких ділянок залізниці з вимогою припинити, за їхніми словами, торгівлю з окупованими районами Донбасу. У Києві після цього відбулося кілька акцій протесту зі схожими вимогами. 15 лютого уряд ухвалив рішення про запровадження надзвичайних заходів в енергетиці на місяць, починаючи з 17 лютого.