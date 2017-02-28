В МЗС анонсували прес-конференцію в Києві міністрів закордонних справ Британії і Польщі

У Міністерстві закордонних справ України повідомили, що міністри закордонних справ Великої Британії Боріс Джонсон і Польщі Вітольд Ващиковський у перебігу відвідин Києва дадуть у середу, 1 березня, прес-конференцію.

«Мета візиту – демонстрація підтримки Великою Британією та Польщею суверенітету та територіальної цілісності України, ознайомлення з актуальною ситуацією на Донбасі, спричиненою російською агресією, а також обговорення подальшої практичної допомоги у проведенні в Україні системних реформ на основі Угоди про асоціацію з ЄС. Крім того, сторони обговорять актуальні питання співробітництва України й ЄС», – мовиться в повідомленні.

Голови МЗС двох країн перебуватимуть зі спільним візитом в Україні з 28 лютого по 2 березня, поінформували в Києві.

І Польща, і Велика Британія належать до тих країн-членів Європейського союзу, що найбільше підтримують Україну.