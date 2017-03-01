На Донбасі 28 лютого загинули двоє українських воїнів – штаб

Двоє українських військових загинули в зоні бойових дій 28 лютого, ще двоє були поранені, один – травмований. Про це повідомляє штаб української воєнної операції на Донбасі. За його даними, в останній день зими підтримувані Росією бойовики здійснили рекордну за останній час кількість обстрілів – 117.

Як ідеться в ранковому зведенні, на Маріупольському напрямку зі 122-міліметрової артилерії сепаратисти обстріляли Водяне. На Донецькому напрямку танки обстріляли шахту «Бутівку», Верхньоторецьке та Новгородське, під ударом зі 152-міліметрової артилерії опинилися Луганське та Троїцьке, а на Луганському напрямку – Кримське, повідомляють українські військові.

В угрупованні «ДНР» звинувачують Збройні сили України в обстрілах околиць Горлівки, Докучаєвська та півдня контрольованої бойовиками території.

З контрольованих угрупованням «ЛНР» територій користувачі соцмереж повідомляють про звуки обстрілів, які чути в районі Первомайська, Кадіївки, Голубівки та в прилеглих місцях.

Останнім часом у низці місцевостей на лінії зіткнення на Донбасі сталося помітне загострення бойових дій, яке не припинилося й попри чергові домовленості, досягнені у Тристоронній контактній групі. І українські силовики, і спільні російсько-сепаратистські сили заперечують свою вину, звинувачуючи у провокаціях і порушеннях іншу сторону.