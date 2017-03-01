У Сербії сталися вибухи на військовому об’єкті, є загиблий, поранені й зниклі

Два вибухи сталися на військовому об'єкті в центральній Сербії 28 лютого. Внаслідок цього загинула щонайменше одна людина, поранені 25, ще троє вважаються зниклими, повідомило міністерство оборони Сербії.

Вибухи сталися на складі боєприпасів у населеному пункті Краґуєвац, це приблизно 50 кілометрів на південь від Белграда.

Міністр оборони Зоран Джорджевич сказав, що є побоювання щодо можливості нових вибухів. Місцеві лікарі сказали, що більшість постраждалих мають важкі опіки.

Об’єкт мав завдання знищення надлишкових озброєнь, що залишилися від воєн на Балканах в 1990-ті роки.