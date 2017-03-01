Британські та російські військові обговорили послаблення напруженості

Військові високопосадовці Росії та Великої Британії проведи в Москві 28 лютого переговори для зниження напруженості між збройними силами двох країн. За повідомленням міністерства оборони Росії, заступник начальника штабу Збройних сил Росії Олександр Журавльов та його британський колега Ґордона Мессенджер «обговорили стан і перспективи перезавантаження військової співпраці».

Міністерство оборони Великої Британії назвало зустріч «важливою можливістю з точки зору управління ризиками і уникнення прорахунків». За даними британського оборонного відомства, сторони «обговорили… в тому числі можливості для зниження ризиків при проведенні нашої відповідної оборонної діяльності».

Зв'язки між Росією і Великою Британією погіршилися після анексії Криму в 2014 році та російської інтервенції в Сирії у 2015 році. Велика Британія є одним із найгостріших критиків російської агресії в Україні і надіслала війська в Східну Європу, щоб підтримати присутність НАТО в регіоні. Британські літаки також останнім часом неодноразово в повітря через зростання російських маневрів поблизу кордонів Об’єднаного королівства.