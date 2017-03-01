Суд дозволив заочно розслідувати справу щодо екс-міністра Клименка

Голосіївський районнний суд Києва зранку 1 березня дозволив провести заочне розслідування щодо колишнього міністра доходів і зборів часів Януковича Олександра Клименка. Про це у Facebook повідомили генеральний прокурор України Юрій Луценко та його заступник, головний військовий прокурор Анатолій Матіос.

«Після 17 годин «процесуальних» боїв та ігор адвокатів у хованки від суду, тільки що суддя Голосіівського суду Мирошниченко, розглянувши більше 30 клопотань захисту, надала дозвіл на проведення спеціального досудового розслідування ( простіше – заочне розслідування) відносно Клименка О.В.» – написав Матіос.

За даними прокуратури, Клименко у період від квітня 2012 до вересня 2013 року, обіймаючи посаду, «у складі створеної і очолюваної Януковичем В.Ф, злочинної організації, зловживаючи службовим становищем, діючи з корисливих мотивів, шляхом реалізації розробленого злочинного плану і злочинної схеми заволодів коштами державного бюджету України на загальну суму 3,166 мільярда гривень шляхом незаконної компенсації ПДВ на рахунки фіктивних підприємств, в особливо великому розмірі, які були розподілені між учасниками злочинної організації».

Адвокати Клименка заявляють про порушення з боку суду під час розгляду клопотання прокуратури, а саму прокуратуру звинувачують у порушенні закону, зокрема, в реєстрації подання в неробочий час. Сам Олександр Клименко неодноразово заявляв, що всі претензії на його адресу з боку української влади пов’язані з переслідуванням за політичними мотивами.