Трамп у новому указі виключить іракців зі числа тих, кому заборонена видача віз

У новому імміграційному указі президента США Дональда Трампа Ірак буде вилучений зі списку країн, чиїх громадян стосуватиметься тимчасова заборона на поїздки до США. Про це, як інформує Associated Press, 28 лютого повідомили неназвані представники американської влади.

Це рішення ухвалене після тиску з боку Дердждепартаменту й Пентагону, які закликали Білий дім переглянути включення Іраку до такого списку – з огляду на його ключову роль у боротьбі з угрупованням «Ісламська держава.

Громадяни шести інших переважно мусульманських країн, серед яких Іран, Лівія, Сомалі, Судан, Сирія і Ємен, залишиться в списку заборони на поїздки до США, і ці заборони діятимуть протягом 90 днів.

Трамп, як очікується, підпише новий указ упродовж наступних кількох днів, повідомили чиновники. Білий дім наразі не відповів на прохання про офіційний коментар щодо нового указу.