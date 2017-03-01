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01 Березень 2017, Київ 11:25
Новини | Події

В’ятрович: вночі невідомі підпалили двері Інституту нацпам’яті

Директор Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович

Директор Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович

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Керівник Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович заявляє, що вночі невідомі підпалили двері Інституту.

«Вночі невідомі підпалили двері до Українського інституту національної пам’яті. Цього разу «візиток» не залишили», – написав він на свої сторінці в Facebook.

16 лютого В’ятрович повідомляв, що під дверима Українського інституту національної пам’яті невідомі розлили червону фарбу і залишили наліпки «Славянская стража». Крім того, того ж дня невідомі намагалися напасти на директора Інституту.

Український інститут національної пам’яті є центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері відновлення та збереження національної пам’яті. Серед завдань інституту – організація вивчення історії українського державотворення, боротьби за відновлення державності та поширення відповідної інформації в Україні та світі.

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