В’ятрович: вночі невідомі підпалили двері Інституту нацпам’яті

Керівник Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович заявляє, що вночі невідомі підпалили двері Інституту.

«Вночі невідомі підпалили двері до Українського інституту національної пам’яті. Цього разу «візиток» не залишили», – написав він на свої сторінці в Facebook.

16 лютого В’ятрович повідомляв, що під дверима Українського інституту національної пам’яті невідомі розлили червону фарбу і залишили наліпки «Славянская стража». Крім того, того ж дня невідомі намагалися напасти на директора Інституту.

Український інститут національної пам’яті є центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері відновлення та збереження національної пам’яті. Серед завдань інституту – організація вивчення історії українського державотворення, боротьби за відновлення державності та поширення відповідної інформації в Україні та світі.