Посольство України висловило жаль після заяви глави МВС Білорусі щодо Жадана

Посольство України в Мінську висловило жаль після заяви міністра внутрішніх справ Білорусі Ігоря Шуневича стосовно українського письменника Сергія Жадана.

«Посольство України щиро шкодує, що міністр внутрішніх справ Ігор Шуневич не знає про те, що ім'я Сергія Жадана відоме далеко за межами України. Він є лауреатом багатьох престижних міжнародних премій, в тому числі на Московській книжковій виставці-ярмарку в 2008 році він був відзначений в номінації «Книга року», – йдеться у заяві дипломатичної установи.

Посольство вважає, що дискусія з цього приводу є безперспективною.

«У той же час дискусія стала б предметною, якби міністр назвав ознаки тероризму, під які підпадає діяльність Сергія Жадана на білоруській території», – додають у посольстві.

Напередодні зустрічі з журналістами міністр внутрішніх справ Ігор Шуневич заявив, що він не знає письменника Сергія Жадана.

«Я добре знаю українську літературу, вивчав її 17 років. Письменника Жадана не знаю, можливо на свій сором. Всього в списку небажаних понад 1 мільйон 700 тисяч осіб. З них понад 500 тисяч громадян України», – відповів він на запитання журналістів про затримання Жадана в Мінську в лютому.

Жадан відреагував на цю заяву коротко, написавши на своїй сторінці в Facebook: «Я його теж не знаю».

Зранку 11 лютого Сергій Жадан повідомив, що його депортували з Білорусі через те, що в’їзд йому заборонила Росія. Як написав він у фейсбуці, вночі його забрала з готелю в Мінську білоруська міліція, він ніч мусив провести в камері. Врешті йому поставили в паспорт штамп про заборону в’їзду до Білорусі на невизначений термін. За словами письменника, йому пояснили, що йому ще 2015 року заборонили в’їзд до Росії з формулюванням «за причетність до терористичної діяльності».

Невдовзі після цього Білорусь анулювала заборону на в’їзд українському письменникові Сергію Жадану. Новому рішенню білоруської влади передувала жорстка реакція дипломатів і публічних діячів. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін обговорив з керівником білоруського зовнішньополітичного відомства Володимиром Макеєм ситуацію із затриманням Жадана.

Через цей інцидент МЗС України викликало посла Білорусі в Україні Ігоря Сокола.

Білоруська письменниця, лауреат Нобелівської премії Світлана Алексієвич висловила обурення діями влади своєї країни щодо українського письменника Сергія Жадана.

Росія і Білорусь разом із початку 2000 року формально становлять так звану «союзну державу» як наддержавне утворення. Але вона досі існує переважно на папері. Серед небагатьох реальних наслідків – відсутність прикордонного паспортного контролю на білорусько-російському кордоні як на «внутрішньому кордоні союзної держави». Донедавна така можливість для іноземців незаконно потрапити на територію Росії не викликала в Москві особливої стривоженості. Та останнім часом, із різкими розширеннями російських «чорних списків» із заборонами іноземцям на в’їзд, ситуація змінилася. Наразі Москва, як виглядає, домоглася від Мінська виконувати її вказівки щодо недопуску «небажаних осіб».