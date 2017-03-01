Гуманітарний штаб Ахметова: продовжимо роботу у «сірій зоні» на Донбасі

У Гуманітарному штабі Ріната Ахметова заявляють про намір продовжити свою роботу на підконтрольній Україні території Донбасу і уздовж лінії зіткнення, в так званій «сірій зоні».

«Ми готові відновити роботу на непідконтрольною території, як тільки розподільний центр і пункти видачі будуть розблоковані», – йдеться у заяві штабу.

При цьому Гуманітарний штаб Ахметова звертається до Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні, до місії ООН з прав людини в Україні, до підгрупи з гуманітарних питань Контактної групи з проханням негайно звернути увагу на гуманітарну ситуацію на Донбасі і ситуацію з порушенням прав людини.

Напередодні у Гуманітарному штабі Ріната Ахметова заявили, що бойовики заблокували їхню роботу на непідконтрольній українській владі території, заблоковані приміщення, інвентар і вся гуманітарна допомога, волонтери не мають до них доступу.

Напередодні бойовики з угруповань «ЛНР» і «ДНР» заявили, що якщо до 1 березня 2017 року блокаду Донбасу не знімуть, то «на всіх підприємствах української юрисдикції, які працюють в «ДНР» і «ЛНР», введуть зовнішнє управління».

Раніше у лютому бойовики з угруповання «ЛНР» заявили про готовність «націоналізувати» підприємства українського олігарха Ріната Ахметова. Тоді, зокрема, в компанії ДТЕК ці заяви сепаратистів не захотіли коментувати, проте наголосили, що ДТЕК працює винятково в українському правому полі.

Збройний конфлікт на сході України почався навесні 2014 року після російської анексії Криму. Частину Луганської і Донецької областей контролюють бойовики угруповань «ЛНР» і«ДНР» відповідно.

Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».