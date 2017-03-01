ГПУ: суддю Чауса затримали силовики Молдови

У Генпрокуратурі заявляють, що суддю Дніпровського районного суду Києва Миколу Чауса затримали в Молдові.

«Суддя Чаус, який намагався втекти від правосуддя, затриманий співробітниками прокуратури Молдови за запитом Генпрокуратури України, ініційованим НАБУ», – написала речниця генпрокурора Лариса Сарган на своїй сторінці в Facebook.

Наразі підтвердження цієї інформації з інших джерел немає.

Національне антикорупційне бюро України 9 серпня 2016 року заявило про задокументований факт одержання суддею Чаусом хабара в сумі 150 тисяч доларів.

У вересні минулого року Верховна Рада України підтримала подання про надання згоди на затримання та арешт судді Чауса. Солом’янський районний суд Києва надав дозвіл на його затримання. У НАБУ припускали, що Чаус перебуває в Білорусі. За даними бюро, з 11 листопада 2016 року він перебуває у міжнародному розшуку з метою арешту та подальшої екстрадиції в Україну.