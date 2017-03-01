У Мінську відбуваються засідання трьох підгруп Контактної групи – МЗС Білорусі

У Мінську відбуваються засідання трьох підгруп Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі. Про це йдеться повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ Білорусі в twitter.

На сьогодні заплановане засідання Контактної групи із врегулювання ситуації на Донбасі. Очікується, що у Мінську обговорюватимуть питання безпеки та звільнення українських заручників і політв’язнів.

Минулого тижня, 22 лютого, мала відбутися відеоконференція Тристоронньої контактної групи. Але, як повідомила речниця екс-президента, представника України в Контактній групі Леоніда Кучми Дарка Оліфер, зустріч не відбулася, бо представники російської сторони не вийшли на скайп-зв’язок. Російська сторона цього не коментувала.