Кабмін затвердив порядок переміщення товарів у зоні бойових дій на Донбасі

Кабінет міністрів України затвердив порядок переміщення товарів у зоні бойових дій на Донбасі.

Цей порядок був запропонований Службою безпеки України.

Ухвалене рішення, зокрема, забороняє переміщення будь-яких товарів, крім харчових продуктів, ліків як гуманітарної допомоги, а також товарів, необхідних для функціонування підприємств металургії, вугледобувної та енергогенеруючих сфер.

«Це порядок, який підготовлений за участю всіх зацікавлених відомств, згідно із законом, забезпечить зараз переміщення, а не торгівлю», – прокоментував ухвалення постанови міністр з питань тимчасово окупованих територій Вадим Черниш.

У січні активісти, серед яких депутати Верховної Ради та люди, що називають себе ветеранами АТО, розпочали блокаду деяких ділянок залізниці з вимогою припинити, за їхніми словами, торгівлю з окупованими районами Донбасу. У Києві після цього відбулося кілька акцій протесту зі схожими вимогами.

15 лютого уряд ухвалив рішення про запровадження надзвичайних заходів в енергетиці на місяць, починаючи від 17 лютого. У Кабміні стверджують, що це рішення ухвалили у зв’язку з блокадою залізниці на Донбасі і, як наслідок, обмеженням поставок вугілля антрацитової групи.

16 лютого президент України Петро Порошенко ввів у дію рішення РНБО «Про невідкладні заходи з нейтралізації загроз енергетичній безпеці України та посилення захисту критичної інфраструктури». Згідно з документом, уряд має затвердити порядок переміщення товарів з і до окупованої території Донбасу, а також створити перелік товарів, заборонених для ‎переміщення.‎