Сепаратисти заявляють про початок «націоналізації» підприємств української юрисдикції

Сепаратисти заявляють, що на підприємствах української юрисдикції, які працюють на тимчасово окупованій території Донбасу, вводиться «зовнішнє управління».

«На підприємствах з сьогоднішнього дня з нуля годин вводяться в зовнішнє управління. В принципі, до сьогоднішнього вечора ми все закінчимо», – заявив ватажок угруповання «ДНР» Олександр Захарченко. якого цитують сепаратистські видання.

Напередодні бойовики з угруповань «ЛНР» і «ДНР» заявили, що якщо до 1 березня 2017 року блокаду Донбасу не знімуть, то «на всіх підприємствах української юрисдикції, які працюють в «ДНР» і «ЛНР», введуть зовнішнє управління».

У січні активісти, серед яких депутати Верховної Ради та люди, що називають себе ветеранами АТО, розпочали блокаду деяких ділянок залізниці з вимогою припинити торгівлю з окупованими районами Донбасу. У Києві після цього відбулося кілька акцій протесту зі схожими вимогами.

1 березня Кабінет міністрів України затвердив порядок переміщення товарів у зоні бойових дій на Донбасі.

Збройний конфлікт на сході України почався навесні 2014 року після російської анексії Криму. Частину Луганської і Донецької областей контролюють бойовики угруповань «ЛНР» і«ДНР» відповідно.

Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».