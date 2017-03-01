Путін: російська антидопінгова система провалилася

Президент Росії Володимир Путін визнав, що антидопінгова система у його країні неефективна, але заявив, що держава ніколи не підтримувала такі зловживання у спорті. Про це він сказав під час поїздки у Красноярськ.

«Російська антидопінгова система провалилася, це – наша провина. Ми маємо сказати відкрито і прийняти це, маємо ретельно це розслідувати і покарати винних», – сказав Путін.

«Але у Росії ніколи не було державної підтримки допінгу», – додав він.

У липні 2017 року Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) опублікувало доповідь про масове застосування заборонених препаратів у російському спорті з потурання влади. За результатами цього розслідування більше ніж сто російських спортсменів не допустили до участі в Олімпійських іграх в Ріо-де-Жанейро. Паралімпійська збірна Росії була відсторонена в повному складі.

У грудні у WADA заявили, що до вживання російськими спортсменами допінгу причетні Федеральна служба безпеки Росії та Міністерство спорту. За даними агентства, російські спортсмени вживали заборонені препарати під час Олімпіади в Лондоні у 2012 році, під час Олімпіади у Сочі у 2014 році, а також під час низки інших змагань.