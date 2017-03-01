Доступність посилання

logo-print
пошук за словом...
01 Березень 2017, Київ 14:25
Новини | Міжнародні

Афганістан: через атаки в Кабулі загинула щонайменше 1 людина, 37 поранені

В Афганістані силовики оглядають місце атаки, січень 2017 року

В Афганістані силовики оглядають місце атаки, січень 2017 року

Дивитись коментарі

В Афганістані внаслідок двох нападів у Кабулі загинула щонайменше одна людина, 37 людей поранені.

Представник МВС Наджиб Даніш сказав, що один смертник атакував відділок поліції в західній частині Кабула в рамках скоординованої атаки і що перестрілка між поліцією і невідомою кількістю озброєних нападників триває.

Над поліцейською дільницею був густий дим, також було чутно стрілянину з використанням стрілецької зброї, а також інші вибухи.

У той же час другий терорист-смертник провів чергову атаку на сході Кабула, здійснивши напад на офіс, що належить національній розвідувальній службі.

Даніш сказав, що дві людини були поранені в ході цього нападу.

Чиновник Міністерства охорони здоров’я заявляє, що одна людина була убита і щонайменше 37 отримали поранення.

Представник талібів Забіулла Муджахід заявив, що атаки здійснило угруповання. Атаки 1 березня сталися напередодні весняного наступу талібів.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

УСІ НОВИНИ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG