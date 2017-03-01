Єнін: ГПУ координуватиме взаємодію з Молдовою щодо видачі Україні Чауса

Заступник генерального прокурора України Євгеній Єнін заявляє, що ГПУ координуватиме взаємодію з Молдовою щодо видачі Україні затриманого напередодні судді Дніпровського районного суду Києва Миколи Чауса.

«Попереду екстрадиційна перевірка та процес видачі в Україну. ГПУ як центральний компетентний орган з питань екстрадиції координуватиме взаємодію з молдовською владою», – написав він на своїй сторінці в Facebook.

Національне антикорупційне бюро України 9 серпня 2016 року заявило про задокументований факт одержання суддею Чаусом хабара в сумі 150 тисяч доларів.

У вересні минулого року Верховна Рада України підтримала подання про надання згоди на затримання та арешт судді Чауса. Солом’янський районний суд Києва надав дозвіл на його затримання. У НАБУ припускали, що Чаус перебуває в Білорусі. За даними бюро, з 11 листопада 2016 року він перебуває у міжнародному розшуку з метою арешту та подальшої екстрадиції в Україну.