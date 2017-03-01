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01 Березень 2017, Київ 14:25
Новини | Події

У Мінську почалося засідання Контактної групи – Оліфер

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У Мінську розпочалося засідання Тристоронньої контактної групи щодо ситуації на Донбасі. Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook речниця екс-президента України, представника України в групі Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

Перед цим сьогодні у Мінську розпочалися засідання трьох підгруп – з питань безпеки, гуманітарних і політичних питань.

Очікується, що учасники Контактної групи обговорюватимуть питання безпеки та звільнення українських заручників.

Минулого тижня, 22 лютого, мала відбутися відеоконференція Тристоронньої контактної групи. Але, як повідомила речниця екс-президента, представника України в Контактній групі Леоніда Кучми Дарка Оліфер, зустріч не відбулася, бо представники російської сторони не вийшли на скайп-зв’язок. Російська сторона цього не коментувала.

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