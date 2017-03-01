«Укртелеком» повідомляє про припинення роботи на непідконтрольній частині Донеччини

Публічне акціонерне товариство «Укртелеком» повідомляє про припинення з 1 березня 2017 року надання послуг на непідконтрольній частині Донецької області. Згідно з повідомленням компанії, причина ­ втручання невстановлених осіб у роботу мережі та захоплення офісу озброєними особами.

«Оператор втратив технічну можливість централізовано керувати обладнанням на непідконтрольній території Донецької області і, відповідно, локальний фрагмент мережі оперативно відключено від загальнонаціональної мережі», ­– йдеться у повідомленні.

Припинення надання послуг телефонного зв’язку та доступу до інтернету торкнулося майже 200 тисяч осіб, інформують у компанії.

«Укртелеком» повідомляє про ситуацію Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, відповідним правоохоронним органам та іншим операторам зв’язку.

1 березня угруповання «ДНР» заявило про запровадження «зовнішнього управління» на підприємствах української юрисдикції, які працюють на підконтрольній їм території.

Напередодні бойовики з угруповань «ЛНР» і «ДНР» заявили, що якщо до 1 березня 2017 року не припиниться блокада активістами торгівлі з непідконтрольною територією, то «на всіх підприємствах української юрисдикції, які працюють в «ДНР» і «ЛНР», запровадять зовнішнє управління».