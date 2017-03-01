Канада закликала Росію припинити переслідування кримського журналіста Семени

Канада закликає Росію припинити переслідування кримського журналіста Миколи Семени, якого російські власті звинувачують в «сепаратизмі». Відповідну вимогу опубліковано на сторінці Міністерства закордонних справ Канади в twitter.

«Канада закликає зняти звинувачення з журналіста Миколи Семени в незаконно анексованому Криму», –йдеться в повідомленні.

Міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд висловила занепокоєння з приводу утисків свободи слова на півострові.

«Канада закликає кримську фактичну владу забезпечити дотримання прав людини у відповідності до міжнародного права», – заявила вона.

У підконтрольному Кремлю суді Сімферополя 28 лютого закінчилося попереднє судове засідання у справі кримського журналіста, автора Радiо Свобода Миколи Семени.

Навесні 2016 року в Криму відбулися масові обшуки, в тому числі у незалежних журналістів, яких підозрювали у співпраці з проектом Радіо Свобода Крим.Реалії. Проти Миколи Семени порушили кримінальну справу за підозрою в закликах до порушення територіальної цілісності Росії. Слідство цієї країни заборонило йому залишати анексований півострів.

На допиті ФСБ Микола Семена заявив, що в своїх матеріалах реалізовував право на «вільне вираження думки».

Захист Миколи Семени, Міжнародна і Європейська Федерація журналістів, а також офіс представника ОБСЄ з питань свободи слова закликали ФСБ Росії випустити журналіста з Криму на лікування, позитивної відповіді поки що не отримали.

Міністерство закордонних справ України висловило стурбованість переслідуванням громадян України в анексованому Криму, зокрема журналіста Миколи Семени, і закликало припинити тиск.