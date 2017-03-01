Гройсман: за два місяці в Україні створено на 25 тисяч ФОПів більше, ніж було закрито

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявляє, що за перші два місяці 2017 року в Україні створено на 25 тисяч ФОП (фізичних осіб-підприємців) більше, ніж було закрито.

За його даними, станом на 1 березня в Україні закрилися 331,1 тисячі ФОП, з них 301 тисяча за останні роки не здійснювали жодної господарської діяльності і не отримували дохід, також за цей період відкрилося 54,9 тисячі ФОП активних підприємців, а закрилося активних – 30 тисяч.

«У балансі економічно активних підприємців стало більше, ніж було раніше», – заявив прем’єр.

Наприкінці 2016 року Верховна Рада ухвалила, а президент України підписав зміни до законодавства щодо роботи фізичних осіб-підприємців. Згідно з новими нормами, з 1 січня окремі категорії ФОПів мають платити єдиний соціальний внесок 704 гривні на місяць, не залежно від того, чи отримують вони прибуток.

За даними Міністерства соціальної політики, у період із 1 грудня до 20 лютого в Україні закрилися понад 330 тисяч фізосіб-підприємців.

Міністерство юстиції запустило онлайн-послугу відкриття і закриття фізичних осіб-підприємців (ФОП).