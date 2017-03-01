У Нацбанку не підтверджують підписання оновленого меморандуму з МВФ

Національний банк України не підтверджує підписання оновленого меморандуму зі Міжнародний валютним фондом.

«НБУ не підтверджує підписання Меморандуму зі сторони Національного банку, але ми очікуємо, що таке підписання може відбутися найближчими днями», – йдеться у відповіді НБУ на запит Радіо Свобода.

Сьогодні деякі ЗМІ повідомили про підписання Україною оновленого меморандум про співпрацю з МВФ.

Наприкінці січня у МВФ повідомляли, що фонд визначиться з датою засідання Ради директорів з питання третього перегляду програми EFF (програма розширеного фінансування) після доопрацювання меморандуму про співпрацю з Україною. У лютому Київ заявляв про завершення переговорів з Міжнародним валютним фондом щодо отримання наступного кредитного траншу.

У жовтні 2016 року в МВФ повідомили, що в разі успішної реалізації програми розширеного фінансування між Україною та Міжнародним валютним фондом, для чого необхідно виконати низку умов, Київ може отримати від МВФ 1,3 мільярда доларів у 2016 році і майже 5,4 мільярда доларів у 2017 році. Виділення коштів планується щоквартально за підсумками виконання критеріїв ефективності.