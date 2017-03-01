Доступність посилання

logo-print
пошук за словом...
01 Березень 2017, Київ 17:23
Новини | Міжнародні

Будапешт вибуває з боротьби за проведення Олімпійських ігор 2024 року

Ланцюговий міст через Дунай, один із символів Будапешта

Ланцюговий міст через Дунай, один із символів Будапешта

Дивитись коментарі

Муніципальні збори Будапешта ще до оголошення міського референдуму ухвалили постанову про зняття кандидатської заявки Будапешта у конкурсі на проведення Олімпійських та паралімпійських ігор 2024 року.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, «за» ухвалення відповідної постанови проголосували 22 представники зборів, 6 – «проти».

22 лютого Кабінет міністрів Угорщини закликав Національний олімпійський комітет країни відкликати заявку Угорщини через «порушення і неможливість відновлення політичної єдності» угорських партій і рухів у цьому питанні.

Сталося це після того, як 18 лютого ініціативний комітет містян у Будапешті Momentum, який зібрав 266 151 підпис із необхідних, за законом, 138 526 + 1 підпис на вимогу до влади започаткувати референдум щодо доцільності проведення Олімпіади-2024 у столиці Будапешта.

На думку активістів кампанії, тягар у 37 мільярдів форинтів (більше 9 мільярдів доларів), а саме такими є оцінки фінансових експертів кошторису будівництва майбутніх олімпійських спортивних споруд, є непосильним для Угорщини.

Активістів підтримали опозиційні партії, які стверджують, що з часу перебування при владі консервативного уряду на чолі з Віктором Орбаном в Угорщині зросла корупція, скоротилися видатки на соціальні програми і впав прожитковий мінімум.

Після вибуття з боротьби Гамбурга й Риму основна боротьба за місце проведення міжнародних спортивних змагань олімпійського рівня у 2024 році, як очікується, розгорнеться між Парижем і Лос-Анджелесом. Остаточно ім’я міста-переможця оголосить Міжнародний олімпійський комітет у столиці Перу Лімі 13 вересня.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

УСІ НОВИНИ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG