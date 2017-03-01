Будапешт вибуває з боротьби за проведення Олімпійських ігор 2024 року

Муніципальні збори Будапешта ще до оголошення міського референдуму ухвалили постанову про зняття кандидатської заявки Будапешта у конкурсі на проведення Олімпійських та паралімпійських ігор 2024 року.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, «за» ухвалення відповідної постанови проголосували 22 представники зборів, 6 – «проти».

22 лютого Кабінет міністрів Угорщини закликав Національний олімпійський комітет країни відкликати заявку Угорщини через «порушення і неможливість відновлення політичної єдності» угорських партій і рухів у цьому питанні.

Сталося це після того, як 18 лютого ініціативний комітет містян у Будапешті Momentum, який зібрав 266 151 підпис із необхідних, за законом, 138 526 + 1 підпис на вимогу до влади започаткувати референдум щодо доцільності проведення Олімпіади-2024 у столиці Будапешта.

На думку активістів кампанії, тягар у 37 мільярдів форинтів (більше 9 мільярдів доларів), а саме такими є оцінки фінансових експертів кошторису будівництва майбутніх олімпійських спортивних споруд, є непосильним для Угорщини.

Активістів підтримали опозиційні партії, які стверджують, що з часу перебування при владі консервативного уряду на чолі з Віктором Орбаном в Угорщині зросла корупція, скоротилися видатки на соціальні програми і впав прожитковий мінімум.

Після вибуття з боротьби Гамбурга й Риму основна боротьба за місце проведення міжнародних спортивних змагань олімпійського рівня у 2024 році, як очікується, розгорнеться між Парижем і Лос-Анджелесом. Остаточно ім’я міста-переможця оголосить Міжнародний олімпійський комітет у столиці Перу Лімі 13 вересня.