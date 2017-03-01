Голови МЗС Британії й Польщі заявили про необхідність для Росії повернути Крим

Міністри закордонних справ Великої Британії Боріс Джонсон і Польщі Вітольд Ващиковський у спільній заяві з нагоди свого візиту до Києва наголосили, що Крим – це Україна, і Росія мусить повернути його.

Вони нагадали, що їхній візит до України відбувається через три роки після початку агресії Росії проти України і кричущого порушення нею міжнародного права незаконною анексією Криму, мовиться в заяві, яку оприлюднили зовнішньополітичні відомства двох країн. І Велика Британія, і Польща повністю підтримують суверенітет України, наголошено в заяві.

Крім того, візит відбувається з нагоди 25-річчя встановлення дипломатичних відносин Великої Британії і Польщі з Україною, мовиться в заяві.

У перебігу візиту обидва міністри матимуть зустрічі високого рівня з президентом України Петром Порошенком, прем’єр-міністром Володимиром Гройсманом, віце-прем’єр-міністром Іванною Климпуш-Цинцадзе і міністром закордонних справ Павлом Клімкіним.

Напередодні візиту обидва міністри виступили з окремими заявами про те, що їхні країни незмінно твердо підтримують Україну, її суверенітет і територіальну цілісність і вимагають від Росії повернути незаконно анексований Крим, а також підтримують європейський вибір України і реформи в ній.

Візит Боріса Джонсона і Вітольда Ващиковського до України протриває до четверга, 2 березня.

І Польща, і Велика Британія належать до тих країн-членів Європейського союзу, що найбільше підтримують Україну.