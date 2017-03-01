НАБУ: детективи готують документи для екстрадиції судді Чауса

У Національному антикорупційному бюро України заявляють, що детективи бюро готують документи для екстрадиції судді Дніпровського районного суду Києва Миколи Чауса.

Як повідомляє прес-служба бюро, після отримання офіційної інформації про затримання підозрюваного протягом 10 днів НАБУ направить клопотання про екстрадицію до Генпрокуратури як уповноваженого державного органу, а ГПУ має скерувати запит до компетентного органу іноземної держави про видачу особи в Україну.

Остаточне рішення ухвалюватиме суд Молдови, додають у НАБУ.

Сьогодні у Генпрокуратурі повідомили про затримання Миколи Чауса в Молдові. Заступник генерального прокурора України Євгеній Єнін заявив, що ГПУ координуватиме взаємодію з Молдовою щодо видачі Україні Чауса.

Національне антикорупційне бюро України 9 серпня 2016 року заявило про задокументований факт одержання суддею Чаусом хабара в сумі 150 тисяч доларів.

У вересні минулого року Верховна Рада України підтримала подання про надання згоди на затримання та арешт судді Чауса. Солом’янський районний суд Києва надав дозвіл на його затримання. У НАБУ припускали, що Чаус перебуває в Білорусі. За даними бюро, з 11 листопада 2016 року він перебуває у міжнародному розшуку з метою арешту та подальшої екстрадиції в Україну.