В Одесу з Дніпра прибув літак з пораненими бійцями

В Одесу прибув черговий санітарний борт з 24 пораненими військовими.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, військових доставили з Дніпра на лікування в Військово-медичний клінічний центр Південного регіону (колишній 411-й військовий шпиталь в Одесі).

Як повідомив Андрій Танцюра – волонтер, який допомагає шпиталю від початку бойових дій на сході України, серед бійців є поранені, зокрема двоє – в важкому стані, і терапевтичні хворі.

За його даними, ці військовослужбовці отримали поранення в боях на Донеччині – біля Авдіївки, Волновахи та поблизу Верхньоторецька.

1 лютого до Військово-медичного клінічного центру доставили 13 поранених бійців з Авдіївки.

Наприкінці січня спостерігалося загострення ситуації поблизу Авдіївки. Сторони конфлікту звинуватили одна одну в спричиненні боїв.

Контактна група із врегулювання ситуації на Донбасі неодноразово оголошувала режим тиші на сході України, проте обстріли тривають, а сторони конфлікту звинувачують одна одну в порушенні перемир’я.