Варченко: щодо 37 людей порушили провадження через напад на учасників блокади на Донбасі

Правоохоронці порушили кримінальне провадження щодо затриманих 37 людей, які вчинили напад на учасників блокади на Донбасі 28 лютого. Про це в ефірі Радіо Свобода повідомив радник міністра МВС Іван Варченко.

«Вони затримані, їх всіх ідентифікували і проти них порушене кримінальне провадження за статтею 296 Кримінального кодексу України, це групове хуліганство», – зазначив Варченко.

За його словами, Нацполіція пильнує за ситуацією.

«З самого початку це було усвідомлене порушення статті 279 кримінального кодексу України, а саме – блокування транспортних мереж. І ми зацікавлені в тому, щоб повернути ситуацію до правового поля. З самого початку, з січня, блокада розпочалася у спосіб провокативний, з питанням: «а що ви нам зробите?». Ми розуміли, що правоохоронна система не налаштована, щоб створювати другий фронт», – каже Варченко.

28 лютого на залізничній станції Кривий Торець, де перебувають учасники блокади на Донбасі, стався конфлікт. Тоді силовики затримали 37 осіб, які вчинили напад на учасників блокади.

У січні активісти, серед яких депутати Верховної Ради та люди, що називають себе ветеранами АТО, розпочали блокаду деяких ділянок залізниці з вимогою припинити, за їхніми словами, торгівлю з окупованими районами Донбасу. У Києві після цього відбулося кілька акцій протесту зі схожими вимогами. Учасники блокади на Донеччині неодноразово заявляли про підготовку штурму їхніх позицій, які вони називають «редутами», силовики ці заяви спростовували.

15 лютого уряд ухвалив рішення про запровадження надзвичайних заходів в енергетиці на місяць, починаючи з 17 лютого.