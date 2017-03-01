Троє українців з «Gaz Providence», викрадені нігерійськими піратами, вже у безпеці – МЗС

У Міністерстві закордонних справ України заявляють, що троє українців, які були серед членів екіпажу захопленого піратами судна «Gaz Providence», перебувають у безпеці.

Як повідомив Радіо Свобода керівник управління консульського забезпечення державної консульської служби МЗС Василь Кирилич, після переговорів судновласника з піратами українські моряки були звільнені.

«Після викрадення судновласник оперативно встановив контакт із групою піратів і вів з ними інтенсивний діалог у справі умов і модальності їхнього звільнення. Наразі ми отримали повідомлення, що захоплені піратами громадяни України – члени екіпажу звільнені після проведених переговорів і перебувають у безпеці», – сказав Кирилич.

Як повідомила консульська служба МЗС у twitter, 6 лютого біля берегів Нігерії зазнав піратської атаки корабель «Gaz Providence». Пірати захопили кількох членів екіпажу, серед яких – троє громадян України.

Напередодні у МЗС повідомили, що власник судна «BBG Carribean», екіпаж якого був захоплений піратами 6 лютого, проводить переговори задля звільнення вісьмох членів екіпажу, серед них семеро росіян та один українець.