СБУ: Захарченко має намір передати «націоналізовані» підприємства Курченкові

Служба безпеки України заявляє про перехоплення телефонної розмови лідера угруповання «ДНР» Олександра Захарченка, під час якої той начебто повідомляє, що українські підприємства на підконтрольній бойовикам території, на яких від сьогодні запроваджено «зовнішнє управління», перейдуть під контроль бізнесмена Сергія Курченка. Фрагмент розмови оприлюднено на сайті СБУ.

«Розмова доводить, що більшість найпривабливіших українських економічних активів на тимчасово окупованій території Донеччини російські куратори планують передати структурам олігарха Сергія Курченка, який втік до Росії. Зрозуміло, що податки від «націоналізованих» підприємств внаслідок блокади не надходитимуть до українського бюджету, а всі прибутки опиняться у «гаманці» екс-президента України Януковича», – йдеться у повідомленні прес-служби відомства.

В угрупованні «ДНР» не коментували оприлюднений фрагмент розмови. Відсутня наразі і реакція на це повідомлення СБУ Сергія Курченка, якого Україна оголосила у розшук.

1 березня угруповання «ДНР» заявило про запровадження «зовнішнього управління» на підприємствах української юрисдикції, які працюють на підконтрольній їм території.

Напередодні бойовики з угруповань «ЛНР» і «ДНР» заявили, що якщо до 1 березня 2017 року не припиниться блокада активістами торгівлі з непідконтрольною територією, то «на всіх підприємствах української юрисдикції, які працюють в «ДНР» і «ЛНР», запровадять зовнішнє управління».