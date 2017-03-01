Президент Казахстану запропонував зняти з розгляду конституційні зміни щодо власності на землю

Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв запропонував урядові й парламентові зняти з розгляду його ж попередню пропозицію про зміну до Конституції щодо власності на землю.

Як повідомила його прес-служба, тепер Назарбаєв вважає, що цю статтю змінювати не треба, бо питання власності на землю засвідчили наявність суперечностей у суспільстві і відсутність широкої підтримки цієї зміни.

У чинному тексті статті 26 Конституції Казахстану йдеться про право громадян країни на законно набуту приватну власність, пропонувалося ж змінити таке право «громадян Казахстану» на право «кожного». Це викликало побоювання численних супротивників права на приватну власність на землю в Казахстані для іноземців, які побачили у пропонованій зміні запровадження такої можливості.

Рік тому в Казахстані спалахнули масові протести через земельне питання після того, як були внесені зміни до Земельного кодексу, що передбачили право громадян Казахстану купувати у приватну власність землі сільськогосподарського призначення. При цьому закон прямо передбачав, що іноземці мають право лише на 25-річну оренду сільгоспземель. Супротивники зміни так само заявляли, що такі зміни можуть усе одно призвести до приватизації землі іноземцями. По всьому Казахстані затримали понад тисячу учасників таких демонстрацій, двох потім засудили за розпалювання соціальної ворожнечі. Врешті Назарбаєв оголосив мораторій на ці зміни, а потім продовжив його ще на п’ять років.

Нині в Казахстані завершується підготовка низки конституційних змін, більшість яких стосуються перерозподілу повноважень між гілками влади. Парламент країни має почати розгляд цих змін на спільній сесії обох палат уже у п’ятницю, 3 березня. Нурсултан Назарбаєв стверджує, що всі пропоновані зміни, крім тієї, що стосується права власності, не викликали заперечень у суспільстві, тому він відмовився від своєї первісної ідеї винести їх на референдум.

Раніше президент Казахстану заявляв, що планує через ці зміни передати частину своїх нині надшироких повноважень парламентові й урядові, а на себе взяти роль «верховного арбітра» у відносинах між ними.