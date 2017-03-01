Українська сторона сподівається, що «націоналізація» в ОРДЛО не матиме незворотний характер – Оліфер

Українська сторона на переговорах у Мінську 1 березня висловила надію на те, що процеси, пов'язані з визнанням Росією документів, виданих угрупованнями «ДНР» та «ЛНР», а також «націоналізація» бойовиками українських підприємств не матимуть незворотний характер. Про це за підсумками зустрічі повідомила речниця представника України на переговорах у Мінську Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

«Рішення, прийняте Російською Федерацією про визнання паспортів і інших документів, виданих в ОРДЛО, суперечить Мінським угодами. Крім того, ми заявили про те, що ультиматуми ОРДЛО щодо «націоналізації» підприємств, що працюють в українському юридичному полі, а також визнання російського рубля «єдиною державною грошовою одиницею на території ОРДЛО» вкрай негативно впливають на виконання Мінських угод», – додала вона.

«Будь-які дії щодо «націоналізації» підприємств суперечать статті 1 Протоколу I до Європейської конвенції про захист прав людини 1950 року», – зазначила Оліфер.

1 березня угруповання «ДНР» заявило про запровадження «зовнішнього управління» на підприємствах української юрисдикції, які працюють на підконтрольній їм території.

Напередодні бойовики з угруповань «ЛНР» і «ДНР» заявили, що якщо до 1 березня 2017 року не припиниться блокада активістами торгівлі з непідконтрольною територією, то «на всіх підприємствах української юрисдикції, які працюють в «ДНР» і «ЛНР», запровадять зовнішнє управління».

18 лютого президент Росії Володимир Путін підписав указ, яким визнав деякі з документів, виданих на територіях, підконтрольних угрупованням «ДНР» та «ЛНР».