Упродовж дня у зоні бойових дій поранено одного українського військового – штаб

Упродовж дня у зоні бойових дій на сході України один український військовий був поранений, всього зафіксовано 58 обстрілів із боку бойовиків. Про це йдеться у вечірньому зведенні штабу української воєнної операції.

За даними української сторони, бойовики застосовують, зокрема, й зброю великих калібрів. Це стосується і донецького, і маріупольського, і луганського напрямків.

Зокрема, з танків, мінометів, БМП та гранатометів бойовики обстріляли Авдіївку, повідомили у штабі.

Угруповання «ДНР» у середу заявляє про обстріли українськими військовими півдня підконтрольної бойовикам частини Донеччини. Угруповання «ЛНР» наразі не оновлювало інформацію про ситуацію на підконтрольній їм території 1 березня.