В Афганістані число загиблих унаслідок нападів у столиці зросло до 16

За новими даними зі столиці Афганістану Кабула, внаслідок двох нападів, які вважають скоординованими, загинули не менш ніж 16 людей, іще близько 40 поранені. Дані про жертви ще можуть змінитися.

Як повідомив речник Міністерства внутрішніх справ Афганістану, смертник на авті з вибухівкою таранив ворота комплексу будівель окружного відділку поліції на заході Кабула, тоді ще кілька нападників увірвалися всередину й почали перестрілку з поліцією.

У той самий час інший смертник із вибухівкою на тілі підірвав себе біля будівлі Національного управління безпеки Афганістану на сході Кабула.

Відповідальність за обидва напади взяли на себе таліби, повідомив речник руху «Талібан» Забігулла Муджагід.

Напади сталися в час, коли таліби зазвичай починають свої щорічні «весняні наступи» на урядові сили.