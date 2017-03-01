Голови МЗС України, Британії й Польщі припустили розширення формату переговорів щодо Донбасу

Міністри закордонних справ України, Великої Британії та Польщі обговорили в Києві способи тиску на Росію, щоб та виконувала взяті на себе зобов’язання, і припустили можливість розширити формат мирних переговорів про врегулювання на частині Донбасу, повідомив під час спільної прес-конференції в Києві міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

Нового формату мирних переговорів ще не узгодили, але, за словами Клімкіна, Україна відкрита до нових ідей.

«Я згадав формат Будапештського меморандуму, але є й інші шляхи. Зараз у нас є «нормандський», він був ключовим для того, щоб відбитися від росіян, від масштабної ескалації, але зараз ми шукаємо будь-яких ідей, які могли би допомогти нам. Ми відкриті», – сказав Павло Клімкін.

За словами міністра закордонних справ Польщі Вітольда Ващиковського, сторони визнали, що ані «Мінськ», ані «нормандський формат» не принесли Україні миру, тому Європа повинна запропонувати формулу ширшого майданчика для врегулювання конфлікту. Як сказав Ващиковський, саме тому він із британським колегою Джонсоном приїхали до Києва разом.

«Я вам непрямо скажу. Коли ми дивимося на досвід історії Європи ХХ сторіччя і результати Першої світової війни, Другої світової війни, кінця Балканських воєн, – всі основні конфлікти ХХ століття у Європі були вирішені і завершені набагато ширшими формулами, іноді великими мирними конференціями – але більшими, ніж та, якою ми намагаємося вирішити зараз», – сказав Ващиковський.

Міністр закордонних справ Великобританії Боріс Джонсон запевнив, що Захід починає розуміти і дії та інтереси Росії і не буде діяти наперекір інтересам України.

«Упродовж останніх кількох місяців був страх того, що може виникнути якась трансатлантична полюбовна угода з Путіним, яка б поставила під загрозу інтереси України. Я не думаю, що це має статися, і я не думаю, що це станеться, – запевнив Джонсон. – Я думаю, що шанси цього спадають у світлі того, що Росія відстоює, що Росія робить на багатьох театрах зараз, не тільки в Україні. Це стає зрозумілим для наших друзів у Вашингтоні, і я думаю, що ми побачимо дуже відмінний підхід – підхід, який дуже відповідає інтересам суверенної, вільної України».

Міністри закордонних справ Великої Британії Боріс Джонсон і Польщі Вітольд Ващиковський у спільній заяві з нагоди свого візиту до Києва наголосили, що Крим – це Україна, і Росія мусить повернути його. Візит відбувається з нагоди 25-річчя встановлення дипломатичних відносин Великої Британії і Польщі з Україною, а також у час, коли три роки тому Росія починала свою агресію проти України.