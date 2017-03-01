Кабмін повідомив про візит нового голови МЗС Німеччини до України в четвер

Пресова служба Кабінету міністрів України повідомила про візит до Києва нового міністра закордонних справ Зіґмара Ґабріеля.

За повідомленням, зустріч із ним прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана відбудеться в четвер, 2 березня.

Посольство Німеччини в Україні, зі свого боку, додало, що Зіґмар Ґабріель 2 і 3 березня матиме в Києві політичні зустрічі з президентом України Петром Порошенком, прем’єр-міністром Володимиром Гройсманом та міністром закордонних справ Павлом Клімкіним.

Зіґмар Ґабріель, віце-канцлер Німеччини, донедавна також очолював Міністерство економічних питань і енергетики, а з кінця січня натомість став на чолі Міністерства закордонних справ і замінив Франка-Вальтера Штайнмаєра, який тоді балотувався – і відтоді був обраний – на посаду майбутнього президента Німеччини.

Німеччина і голова її МЗС відіграють важливу роль у так званому «нормандському форматі» переговорів про врегулювання на частині сходу України, разом із Україною, Францією і Росією.