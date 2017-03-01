МОК позбавив іще одну українку олімпійської медалі за допінг

Міжнародний олімпійський комітет позбавив бронзової олімпійської медалі з п’ятиборства на іграх 2008 року в Пекіні українську спортсменку Вікторію Терещук. Як повідомив МОК, повторна перевірка аналізів 35-річної спортсменки виявила заборонений анаболічний стероїд туринабол.

Вона фінішувала третьою в індивідуальних змаганнях серед жінок із сучасного п’ятиборства. Тепер «бронза» перейде Анастасії Прокопенко з Білорусі, яка була тоді четвертою.

Крім того, Терещук, що також була чемпіонкою світу 2011 року, загрожують і інші санкції.

Терещук стала четвертим українським медалістом із Пекіна, дискваліфікованим за результатами повторного аналізу.

Масові повторні аналізи проб учасників Олімпійських ігор 2008 року в Пекіні і 2012 року в Лондоні, вже за новітніми технологіями, яких не існувало в ті часи, в МОК почали після останніх скандалів із допінгом у спорті, в першу чергу в російському. Але перевіряють проби спортсменів із усіх країн – загалом понад півтори тисячі. Станом на середу заборонені речовини виявили у 102 пробах.