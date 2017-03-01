США: Росія вдарила по повстанцях у Сирії замість джигадистів помилково

Командувач коаліційних сил під проводом США в Іраці й Сирії заявив, що повітряний удар Росії на півночі Сирії вдарив по підтримуваних США повстанцях, що ведуть боротьбу проти джигадистського угруповання «Ісламська держава», помилково.

Як сказав генерал-лейтенант Армії США Стівен Таунсенд, найімовірніше, російські пілоти вважали, що б’ють по позиціях «Ісламської держави» в селах неподалік міста Аль-Баб, але якраз напередодні удару бойовики відступили звідти і в них зайшли бійці підтримуваної США так званої «Сирійської арабської коаліції» – арабської частини ширшого багатонаціонального опозиційного об’єднання «Сирійські демократичні сили».

За його словами, непорозуміння сталося у вівторок, 28 лютого, через «надзвичайно складну ситуацію на полі бою», де на площі близько квадратного кілометра діяли підрозділи різних сторін. Як повідомив генерал, під час удару військові радники США були на відстані близько чотирьох кілометрів і відразу вдалися до домовлених із Росією каналів зв’язку для уникнення конфліктів; ця інформація швидко дійшла до російських пілотів, і вони припинили бомбардування.

У Росії Міністерство оборони заявило з приводу цього інциденту, що ні російська, ні сирійська урядова бойова авіація не здійснювала ударів по територіях, які США визначили як зайняті проамериканськими опозиційними силами.

Росія бере участь у війні в Сирії на боці влади президента Башара аль-Асада, заявляючи, що воює проти угруповання «Ісламська держава»; на практиці ж повітряні удари Росії частіше спрямовані не проти джигадистів, а проти інших супротивників влади – іноді й тих, що мають підтримку західних і арабських держав.