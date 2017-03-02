На Донбасі загинув один український воїн, поранені дев’ятеро – штаб

Один український військовий загинув, ще дев’ятеро поранені в зоні бойових дій 1 березня. Про це повідомляє штаб української воєнної операції на Донбасі. За його даними, підтримувані Росією бойовики здійснили 118 обстрілів позицій Збройних сил України.

Як інформує штаб АТО, обстріли зафіксовані на всіх напрямках, артилерію сепаратисти застосували по Красногорівці, Широкиному та Водяному на Маріупольському напрямку, по Троїцькому й Кримському – на Луганському напрямку.

В угрупованні «ДНР» українських військових звинувачують в обстрілах околиць Донецька, Горлівки та Ясинуватої. В угрупованні «ЛНР» вказують на активізацію бойових дій у районі Бахмутської траси.

Останнім часом у низці місцевостей на лінії зіткнення на Донбасі сталося помітне загострення бойових дій, яке не припинилося й попри чергові домовленості, досягнені у Тристоронній контактній групі. І українські силовики, і спільні російсько-сепаратистські сили заперечують свою вину, звинувачуючи у провокаціях і порушеннях іншу сторону.