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02 Березень 2017, Київ 09:55
Новини | Міжнародні

Генеральний прокурор США приховав переговори з послом Росії під час виборчої кампанії Трампа

Джефф Сешнс дає присягу перед початком слухань щодо своєї кандидатури, Вашингтон, 10 січня 2017 року

Джефф Сешнс дає присягу перед початком слухань щодо своєї кандидатури, Вашингтон, 10 січня 2017 року

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Генеральний прокурор США Джефф Сешнс, який за посадою є також міністром юстиції країни, під час слухань щодо затвердження своєї кандидатури приховав, що торік під час виборчої кампанії мав дві розмови з послом Росії у США Сергієм Кисляком. Про це повідомляють видання Washington Post, а також інформагенції AP та Reuters.

У січні, коли один із провідних радників Дональда Трампа претендував на посаду генпрокурора, його запитали, чи «хтось пов’язаний» із кампанією Трампа мав контакти з росіянами. Сешнс тоді відповів, що не знає про таке. Нині очолюване Сешнсом міністерство юстиції здійснює розслідування ймовірного російського втручання в американські вибори.

«Після брехні під присягою перед Конгресом щодо контактів із росіянами генеральний прокурор має піти у відставку», – заявила провідний демократ, член Палати представників Ненсі Пелосі.

Інші демократи закликали Сешнса хоча б заявити про самовідвід від розслідування щодо втручання у вибори. «Він має зробити це без зволікання», – наголосив член комітету із закордонних справ Палати представників Еліот Енґел.

Речниця міністерства юстиції прес-секретар Сара Ісґур Флорес заявила, що у відповідях Сешнса в Сенаті «не було абсолютно нічого, що вводило б в оману». Вона вказала, що торік Сешнс, на той час член комітету Сенату з питань збройних сил, провів зустрічі з більш як 25 іноземними послами. Сешнс зустрівся з Кисляком у своєму кабінеті у вересні, вони також мали розмову влітку після виступу сенатора в Heritage Foundation, уточнила вона.

У лютому адміністрацію Трампа через приховування факту контактів із послом Росії у США залишив радник президента з національної безпеки Майкл Флінн.

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