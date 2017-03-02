Генеральний прокурор США приховав переговори з послом Росії під час виборчої кампанії Трампа

Генеральний прокурор США Джефф Сешнс, який за посадою є також міністром юстиції країни, під час слухань щодо затвердження своєї кандидатури приховав, що торік під час виборчої кампанії мав дві розмови з послом Росії у США Сергієм Кисляком. Про це повідомляють видання Washington Post, а також інформагенції AP та Reuters.

У січні, коли один із провідних радників Дональда Трампа претендував на посаду генпрокурора, його запитали, чи «хтось пов’язаний» із кампанією Трампа мав контакти з росіянами. Сешнс тоді відповів, що не знає про таке. Нині очолюване Сешнсом міністерство юстиції здійснює розслідування ймовірного російського втручання в американські вибори.

«Після брехні під присягою перед Конгресом щодо контактів із росіянами генеральний прокурор має піти у відставку», – заявила провідний демократ, член Палати представників Ненсі Пелосі.

Інші демократи закликали Сешнса хоча б заявити про самовідвід від розслідування щодо втручання у вибори. «Він має зробити це без зволікання», – наголосив член комітету із закордонних справ Палати представників Еліот Енґел.

Речниця міністерства юстиції прес-секретар Сара Ісґур Флорес заявила, що у відповідях Сешнса в Сенаті «не було абсолютно нічого, що вводило б в оману». Вона вказала, що торік Сешнс, на той час член комітету Сенату з питань збройних сил, провів зустрічі з більш як 25 іноземними послами. Сешнс зустрівся з Кисляком у своєму кабінеті у вересні, вони також мали розмову влітку після виступу сенатора в Heritage Foundation, уточнила вона.

У лютому адміністрацію Трампа через приховування факту контактів із послом Росії у США залишив радник президента з національної безпеки Майкл Флінн.