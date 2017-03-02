Британські депутати закликали не бойкотувати чемпіонату світу з футболу 2018 року в Росії

Комітет у закордонних справах британського парламенту закликав уряд країни не бойкотувати чемпіонат світу 2018 року на знак протесту проти порушення прав людини, нехтування верховенством права та державної підтримки допінгу в Росії. Про це йдеться в поширеній 2 лютого заяві.

На думку депутатів, спортивне змагання має бути використане для побудови мостів. Комітет також закликав до розширення співпраці між британськими та російськими поліцейськими з метою уникнути продовження сутичок між англійськими та російськими футбольними фанатами, як це було на Євро-2016 у Марселі.

Міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон раніше заявив, що розглядаються всі варіанти тиску на Росію через її роль, зокрема, в підтримці сирійського уряду в шестирічній громадянській війні. Але парламентський комітет вказав, що уряд «має використати цей турнір та інші для розширення і відновлення широких взаємин між Росією і Сполученим королівством Великої Британії та Північної Ірландії, а не бойкоту спорту у відповідь на інші напружені аспекти відносин».

Керівний орган світового футболу, ФІФА, раніше вказував, що щк раз проаналізує, чи дозволяти Росії приймати чемпіонат світу з футболу 2018 року. Комітет у закордонних справах британського парламенту наголосив, що будь-яке рішення щодо цього має бути засноване на «спортивних», а не «політичних» підставах.