ВАДА вітає визнання Путіним допінгових порушень у Росії

Всесвітня антидопінгова агенція (ВАДА) привітала визнання президентом Росії Володимиром Путіним того, що антидопінгова система в його країні не працює і потребує докорінного реформування.

«ВАДА приємно вражене цією ознакою прогресу на найвищому політичному рівні в Росії», – заявив президент ВАДА Крейґ Ріді і назвав «публічні дії» Путіна «кроком у правильному напрямку».

Путін 1 березня визнав окремі випадки допінгових порушень у Росії і сказав, що це свідчить про «провал» антидопінгової системи країни, хоча продовжив заперечувати будь-яке втручання влади у ці питання.

Розслідування ВАДА довело існування в Росії поширеної й підтримуваної державою системи вживання допінгу з наступним приховуванням такої практики. Починаючи з 2015 року, це призвело до заборони на виступи багатьох російських спортсменів на головних світових змаганнях, включно із Олімпіадою 2016 року в Ріо-де-Жанейро.

Частина антидопінгових організацій окремих країн також нещодавно закликали до повної заборони на участь росіян у міжнародних змаганнях.