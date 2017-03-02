Юристи доручили співробітникам Білого дому зберегти документи щодо ймовірного втручання Росії у вибори 

Правники Білого дому доручили співробітникам адміністрації президента США Дональда Трампа зберегти матеріали, які можуть бути пов’язані з імовірним російським втручанням у президентські вибори 2016 року. Інформагенції AP та Reuters 1 березня цитують неназваних представників адміністрації, які підтвердили, що такі рекомендації були надіслані співробітникам Білого дому 28 лютого.

Це сталося після того, як демократи в Сенаті США закликали Білий дім зберегти всі матеріали, що документують контакти, які співробітники кампанії Трампа мали з російськими урядовцями або пов’язаними з ними особами. Сенатський комітет із розвідки надіслав аналогічне прохання до Білого дому.

Федеральне бюро розслідувань проводить розслідування контактів між радниками Трампа й Росією. Це розслідування відбувається водночас із тим, як комітети Конгресу вивчають роль Росії у політичному хакерстві під час виборчої кампанії.

Співробітники Конгресу говорять, що не мають доказів того, що матеріали, пов’язані з Росією, не зберігаються. Але минулого тижня лідер демократів у Сенаті Чак Шумер стверджував, що «існує реальна стурбованість, що деякі особи в адміністрації можуть спробувати приховати свої зв’язки з Росією шляхом видалення електронних листів, повідомлень та інших записів, які могли б пролити світло на ці зв’язки».

Американські спецслужби дійшли висновку, що Росія торік оприлюднила документи зі зламаного сервера Демократичної партії, щоб допомогти Трампові перемогти демократичного кандидата Гілларі Клінтон. Москва і Білий дім відкидають ці звинувачення.