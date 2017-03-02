Порошенко підписав закон, який має спростити навчання дітей із окупованих територій

Президент України Петро Порошенко підписав закон, який має на меті полегшити умови здобуття освіти для дітей, які проживають на окупованих територіях та на лінії зіткнення. Про це 2 березня повідомляє офіційний сайт глави української держави.

Підтримка здійснюватиметься у межах державної цільової програми та передбачатиме, зокрема, повну або часткову оплату навчання, безкоштовне надання підручників, стипендіальне забезпечення, безкоштовне забезпечення проживання в гуртожитках. Перелік таких заходів і умови їх надання визначатиме Кабінет міністрів, ідеться в повідомленні.

«Передбачається, що такі державні гарантії слугуватимуть додатковими важелями в формуванні проукраїнської позиції серед молоді, яка проживає на даних територіях, та сприятиме її соціальній адаптації», – наголошує сайт президента Порошенка.

Раніше Верховна Рада України ухвалила закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення соціального захисту осіб, які проживають на тимчасово окупованих територіях та у населених пунктах на лінії зіткнення».