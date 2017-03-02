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02 Березень 2017, Київ 11:23
Новини | Політика

Порошенко підписав закон, який має спростити навчання дітей із окупованих територій

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Президент України Петро Порошенко підписав закон, який має на меті полегшити умови здобуття освіти для дітей, які проживають на окупованих територіях та на лінії зіткнення. Про це 2 березня повідомляє офіційний сайт глави української держави.

Підтримка здійснюватиметься у межах державної цільової програми та передбачатиме, зокрема, повну або часткову оплату навчання, безкоштовне надання підручників, стипендіальне забезпечення, безкоштовне забезпечення проживання в гуртожитках. Перелік таких заходів і умови їх надання визначатиме Кабінет міністрів, ідеться в повідомленні.

«Передбачається, що такі державні гарантії слугуватимуть додатковими важелями в формуванні проукраїнської позиції серед молоді, яка проживає на даних територіях, та сприятиме її соціальній адаптації», – наголошує сайт президента Порошенка.

Раніше Верховна Рада України ухвалила закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення соціального захисту осіб, які проживають на тимчасово окупованих територіях та у населених пунктах на лінії зіткнення».

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