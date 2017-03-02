До суду доходить лише 7% справ про злочини проти журналістів – Генпрокуратура

За період з 2013 року до січня 2017 року до судів потрапили 46 із 645 кримінальних справ, порушених за злочини проти журналістів. Про це у відповідь на запит інформаційної агенції «Українські новини» повідомила Генеральна прокуратура України.

За даними відомства, ще на стадії слідства була закрита понад половина (326 із 645) кримінальних проваджень за статтею 171 Кримінального кодексу «Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів». Решта, 42% усіх справ, так і залишаються в стадії слідства. Їх і не закривають, і не направляють до судів.

«Системна безкарність призводить до того, що побиття, агресія, загалом перешкоджання професійній журналістській діяльності є прийнятним у суспільстві. І навіть якщо вказувати, що статистика зростає, бо силовики її не приховують і реєструють всі звернення, ми говоримо про очевидний дефіцит – відсутні прецеденти покарання за порушення прав журналістів», – так прокоментував ці дані виконувач обов’язків голови Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко.

Згідно з повідомленням ГПУ, після подій Євромайдану кількість кримінальних справ за перешкоджання роботі журналістів не знижується. У 2013 і 2014 роках було зареєстровано 182 і 152 таких справи, в 2015 році цей показник упав до 120. Але вже в 2016 році цей показник знову зріс до 176, а тільки за один місяць січень 2017 року зареєстровано ще 15 таких справ.