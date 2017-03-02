Російська сторона в СЦКК надала гарантії припинення вогню поблизу Донецької фільтрувальної станції – Жебрівський

Російська сторона у Спільному центрі з контролю та координації (СЦКК) режиму припинення вогню на Донбасі (СЦКК) надала письмові гарантії дотримання проросійськими бойовиками режиму тиші в районі Донецької фільтрувальної станції (ДФС). Про це голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський повідомив у Facebook зранку 2 березня.

«Російська сторона в СЦКК таки надала письмові гарантії режиму тиші в районі ДФС. Хоча окупанти сьогодні зранку активно обстрілювали позиції наших військових навколо Авдіївки. Зокрема, промзону. Стріляли із танків та мінометів», – написав він.

За даними голови військово-цивільної адміністрації, підрозділ мінерів та вибухотехніків Держслужби України з питань надзвичайних ситуацій разом із представниками СЦКК вийшов на огляд та розмінування території ДФС.

«Після цього на станцію зайде ремонтна бригада КП «Вода Донбасу» разом із представниками місії ОБСЄ, щоб розпочати відновлювальні роботи. За попередніми оцінками фахівців КП, для відновлювальних робіт на ДФС потрібно 2-3 дні», – зазначив Жебрівський.

У Мінську 1 березня Тристороння контактна група з врегулювання ситуації на Донбасі підтримала ініціативу спеціальної моніторингової місії ОБСЄ про забезпечення цілодобового відеоспостереження за Донецькою фільтрувальною станцією. Про це повідомила речниця представника України на переговорах у Мінську Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

Донецька фільтрувальна станція забезпечує питною водою понад 600 тисяч жителів Авдіївки, Ясинуватої та Донецька. Станція зупинила роботу 24 лютого через небезпеку для персоналу та пошкодження хлоропроводу.