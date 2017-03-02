Росія заявила про порушення понад 100 кримінальних справ проти «воєнних злочинців і націоналістів» на Донбасі

Слідчий комітет Росії порушив понад сто кримінальних справ за фактом воєнних злочинів на південному сході України, повідомив голова відомства Олександр Бастрикін. Про це передає російська агенція «РИА Новости».

«Ми оперативно порушуємо кримінальне переслідування стосовно воєнних злочинців і націоналістів, від рук яких гине мирне населення: діти, люди літнього віку. Загалом із 2014 року нами порушено 102 кримінальні справи, за якими залучаються до відповідальності 90 осіб», – повідомив Бастрикін.

Серед осіб, щодо яких триває розслідування, Бастрикін вказав військовослужбовців українських Збройних сил, «починаючи від міністра оборони і завершуючи командирами окремих підрозділів, частин, з’єднань, які безпосередньо здійснюють тяжкі міжнародні злочини», додав голова Слідчого комітету Росії.

15 лютого генпрокурор України Юрій Луценко повідомив, що в Україні за воєнні злочини покарана 41 людина, серед яких 28 – громадяни Росії, 13 – представники угруповань «ДНР» та «ЛНР». Крім того, серед підозрюваних у воєнних злочинах є 12 генералів та 2 офіцери з числа вищого командного складу Збройних сил Росії. У цих справах фігурує і радник президента Росії Сергій Глазьєв.

Збройний конфлікт на сході України почався навесні 2014 року після російської анексії Криму. За даними ООН, за час конфлікту загинули близько 10 тисяч людей. Україна і Захід звинувачують Росію у підтримці сепаратистів на Донбасі, Москва ці звинувачення відкидає і заявляє, що на непідконтрольних Києві територіях можуть бути російські «добровольці».