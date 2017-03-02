Обшуки у міськраді Кривого Рогу тривають у справі про розкрадання коштів – ГПУ

Генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив про проведення 2 березня обшуків у приміщенні Криворізької міської ради в Дніпропетровській області у справі про розкрадання коштів.

«Сьогодні проводиться кілька обшуків у Криворізькій міській раді за місцем проживання та здійснення комерційної діяльності директорів та засновників підприємств, причетних до легалізації 200 мільйонів гривень, виділених з бюджету в 2016 році», – повідомив генпрокурор на сторінці у Facebook.

Він додав, що в рамках розслідування перевіряється можлива причетність до розкрадання коштів міського голови Юрія Вілкула, його першого заступника Євгена Удода, заступника Олександра Катриченка, а також інших службових осіб міськради та низки підприємств.

Наприкінці 2016 року депутати Криворізької міської ради встановили щомісячні надбавки і премії до зарплат меру та його заступникам. Повідомлялося, що щомісячна премія міського голови Юрія Вілкула з 2017 року визначена у розмірі 195%.