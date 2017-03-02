Під час загострення бойових дій на Донбасі Порошенко і Путін двічі контактували – ЗМІ

Під час загострення бойових дій на сході України президент України Петро Порошенко двічі говорив телефоном із російським президентом Володимиром Путіним, передає «Українська правда» з посиланням на отриману відповідь на запит від Адміністрації президента.

«Під час загострення ситуації на Донбасі, для того щоб зупинити постійні обстріли Авдіївки і відновити енергопостачання міста, а також, щоб звільнити заручників, зокрема Олега Сенцова, Романа Сущенка, президент України провів дві телефонні розмови з президентом Росії», – йдеться у письмовій відповіді президентської канцелярії.

Як уточнили в адміністрації, контакти відбулися «в координації з європейськими партнерами по «нормандському формату».

«Через те, що розмови були безрезультатними, окремого повідомлення не було», – зазначили у прес-службі президента.

Раніше російські ЗМІ поширили повідомлення, що буцімто з початку нового року Петро Порошенко й Володимир Путін говорили по телефону чотири рази.

Останнім часом у низці місцевостей на лінії зіткнення на Донбасі сталося помітне загострення бойових дій, яке не припинилося й попри чергові домовленості, досягнені у Тристоронній контактній групі. І українські силовики, і спільні російсько-сепаратистські сили заперечують свою вину, звинувачуючи у провокаціях і порушеннях іншу сторону.