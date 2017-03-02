Суд у Франції відклав рішення про можливу екстрадицію екс-прем’єра Косова до Сербії

Французький апеляційний суд відклав ухвалення рішення за запитом Сербії щодо можливої екстрадиції колишнього прем’єр-міністра Косова Рамуша Харадіная. У суді заявили, що заяву у справі буде зроблено 6 квітня.

Після короткого слухання у суді в місті Кольмар, Харадінай заявив журналістам, що вважає запит про його видачу «зловживанням».

«Я – політичний заручник. Вся ця процедура не про закон, це переважно про політику. Війна 1998-1999 років розглядалася Гаазьким трибуналом. Всі залучені в це рішення будуть приголомшені. Я повинен залишитися у Франції», - сказав Харадінай.

48-річний Рамуш Харадінай був затриманий 4 січня, але французький апеляційний суд 12 січня його звільнив і постановив залишатися у країні, поки розглядається прохання про його видачу Сербії.

Белград хоче засудити Харадіная за злочини, пов’язані з війною 1998-1999 років у його колишній провінції. Мін’юст Сербії попередив, що Белград реагуватиме на відмову Франції у його видачі.

Влітку 2015 року Харадіная вже затримували за сербським ордером у Словенії, але тоді через два дні відпустили під дипломатичним тиском.

Рамуш Харадінай, нині голова опозиційної партії «Альянс за майбутнє Косова», нетривалий час був прем’єр-міністром Косова у 2004-2005 роках, коли цей автономний сербський край був фактичним протекторатом ООН, уже не підконтрольним Белградові. Під час Косовської війни 1998-99 років він був одним із польових командирів сепаратистського збройного угруповання «Армія визволення Косова».

Також Рамуша Харадіная звинувачував у воєнних злочинах і Міжнародний кримінальний трибунал у справах колишньої Югославії. Гаазький трибунал судив його двічі і обидва рази виправдовував за браком неспростовних доказів його вини.