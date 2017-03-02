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02 Березень 2017, Київ 12:55
Новини | Події

Кличко: керівник «Київавтодору» написав заяву про звільнення

Шулявський міст у Києві, 28 лютого 2017 року

Шулявський міст у Києві, 28 лютого 2017 року

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Мер Києва Віталій Кличко заявляє, що після обвалу на Шулявському мосту керівник «Київавтодору» Олександр Густєлєв написав заяву про звільнення.

«Написав заяву і керівник «Київавтодору» Олександр Густєлєв. Бо це відповідальність усіх – і профільного заступника, і глави району, де трапилася надзвичайна подія, і керівника підприємства, до складу якого входить КП «Київавтошляхміст», на балансі якого знаходиться шляхопровід», – сказав Кличко, якого цитує прес-служба Київської міської державної адміністрації.

У Києві ввечері 27 лютого обвалилася частина бетонної огорожі на Шулявському шляхопроводі, що є важливим сполученням для транспорту. Внаслідок обвалу ніхто не постраждав, але уламки пошкодили припарковані під мостом машини. Наразі рух по мосту відновили.

У Києві обвалилася частина огорожі на Шулявському мості (відео)
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Як повідомили в «Київавтодорі», причинами обвалу мосту є пожежі, які сталися раніше біля шляхопроводу чи під ним, а також корозія бетону.

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