Кличко: керівник «Київавтодору» написав заяву про звільнення

Мер Києва Віталій Кличко заявляє, що після обвалу на Шулявському мосту керівник «Київавтодору» Олександр Густєлєв написав заяву про звільнення.

«Написав заяву і керівник «Київавтодору» Олександр Густєлєв. Бо це відповідальність усіх – і профільного заступника, і глави району, де трапилася надзвичайна подія, і керівника підприємства, до складу якого входить КП «Київавтошляхміст», на балансі якого знаходиться шляхопровід», – сказав Кличко, якого цитує прес-служба Київської міської державної адміністрації.

У Києві ввечері 27 лютого обвалилася частина бетонної огорожі на Шулявському шляхопроводі, що є важливим сполученням для транспорту. Внаслідок обвалу ніхто не постраждав, але уламки пошкодили припарковані під мостом машини. Наразі рух по мосту відновили.

Як повідомили в «Київавтодорі», причинами обвалу мосту є пожежі, які сталися раніше біля шляхопроводу чи під ним, а також корозія бетону.